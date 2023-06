Ich bin Single & date nur Männer in offenen Beziehungen

Ich betrachtete Monogamie als Inbegriff dessen, gewollt zu werden. Weil ich mich schon mein ganzes Leben lang darum bemüht hatte, immer von allen gemocht zu werden und erwünscht zu sein, klammerte ich mich an dieser Monogamie fest. Ich wusste nie genau, wie ich jemanden lieben sollte, ohne ihn zum Zentrum meines Universums zu machen; ohne mich in die Form zu verbiegen, die sich dieser Mensch wünschte. Heute weiß ich aber: Wenn du die Liebe verfolgst, als seist du süchtig nach ihr, führst du am Ende nur ein Leben voller Illusionen – ein Leben, das auf der anstrengenden Distanz dazwischen fußt, wie wundervoll du dir etwas in deinem Kopf ausmalst, und wie es in der Realität tatsächlich aussieht. Rückblickend habe ich den Eindruck, willentlich einen großen Teil meiner Individualität unterdrückt zu haben. Ich würde gern behaupten können, ich sei glücklich in diesen Beziehungen gewesen. Oft frage ich mich aber, ob ich damals überhaupt dazu imstande war, mich selbst jemandem hinzugeben, ohne dabei mein Selbstgefühl zu verlieren. Die Kluft zwischen Traum und Realität war in meiner letzten Beziehung besonders groß.