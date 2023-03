Muss ich mich mit meiner offenen Beziehung „outen“?

Solche „Mauern“ können negative Konsequenzen haben, insbesondere in sehr engen Beziehungen – wie denen zwischen Freund:innen oder Verwandten. „Wenn ein junger Mensch von einem Elternteil abhängig ist, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht, glaubt er womöglich, ein solches Geheimnis für sich behalten zu müssen“, erklärt LaRocca. „Vielleicht hat dein Familienmitglied auch einen ganz anderen religiösen Glauben als du.“ Daher willst du dieser Person vielleicht lieber verheimlichen, dass du nicht heterosexuell bist – oder eben in einer offenen Beziehung. „Eventuell setzt dich dein:e Partner:in auch unter Druck, dich zu ‚ outen ‘, obwohl du dich dazu noch nicht bereit fühlst.“