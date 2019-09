Teurer Schmuck, schnelle Autos und die neusten Designerlooks sind der Inbegriff von Luxus - zumindest sieht er in Rapvideos oder auf Motivationsboards von Teenagern oft genau so aus. Doch eine neue Studie der Unternehmen Ey, Keylens und Inlux zeigt jetzt, dass sich bei jungen Konsumenten ein Wandel vollzieht. Die zwischen 1995 und 2010 Geborenen, auch „Generation Z“ genannt, haben weniger Interesse an Prunk und Protz. Stattdessen wünschen sie sich Freiheit, Freizeit und Erlebnisse. Sie sind Realisten, für die Luxus nicht zwingend mit dem Kontostand zusammenhängt.