Um herauszufinden, wie die Sonne, der Mond und die Planeten standen, als du das Licht der Welt erblickt hast, kannst du dich entweder an eine Astrologin oder einen Astrologen wenden (was wahrscheinlich nicht ganz günstig wird) oder du lässt dir dein Geburtshoroskop online erstellen – die Astrologin Janelle Belgrave empfiehlt zum Beispiel diese Seite . Das ist allerdings nur der Anfang, denn anschließend musst du es noch interpretieren. Damit du hierfür nicht auf dich allein gestellt bist, habe ich mit Belgrave gesprochen und einen kleinen Crashkurs gemacht. Was ich gelernt habe und was Geburtshoroskope (oder „Seelenkarten“, wie sie sie nennt) so besonders macht, erkläre ich dir in diesem Artikel.