Wieso jedes Sternzeichen eine Saison hat & was sie bedeutet

Die Bewegung der Sonne kann sich auf uns alle positiv oder negativ auswirken und bestimmte Themen in unserem Leben in den Fokus rücken. Wenn du dich das nächste Mal also zum Beispiel besonders emotional fühlst, das für dich aber eher untypisch ist, könnte es sein, dass die Sonne gerade in den Krebs getreten ist. Diese Erklärung hilft dir dann vielleicht dabei, deine Situation besser durchzustehen, weil du weißt, dass das alles in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen kann.