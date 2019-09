Mein erstes Karriere-Tarot hat bei mir definitiv einen Nerv getroffen. Mich bewegt vor allem, dass ich mich laut der Karten auf das konzentrieren soll, was mir Freude bereitet. Auf der anderen Seite wimmeln es in meinen Karten momentan aber auch nur so vor Kelchen, was bedeutet, dass ich gerade sehr viele Emotionen in meine Arbeit lege. Anna warnt mich davor, mich nicht zu sehr von meinen Gefühlen übermannen und durchaus auch von praktischen Motiven leiten zu lassen. Die Karten erinnern mich auch daran, dass es niemals gut ist, zu sehr an Dingen festzuhalten, mit denen ich es mir vielleicht ein bisschen zu gemütlich gemacht habe. Anna rät mir: „Hab keine Angst, auch mal ein Risiko einzugehen und etwas Neues auszuprobieren oder in deinem Wachstum einen Schritt weiterzugehen.“