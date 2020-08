Ist der rückläufige Merkur wirklich so schlimm wie sein Ruf?

Hinzu kommt, dass Merkur von allen Planeten am häufigsten rückläufig ist – und zwar drei- bis viermal im Jahr. Es ist daher keine Überraschung, dass wir von ihm am häufigsten hören. Aber es gibt schlimmere Rücklaufphasen da draußen. Montúfar nennt insbesondere zwei: Venus und Mars. Wenn diese beiden Planeten rückläufig sind, spüren wir das. Aber sie passieren nicht oft, also sprechen wir nicht permanent über sie. „Da Venus alle 18 Monate und Mars alle zwei Jahre rückläufig ist, erleben wir diese am wenigsten, obwohl sie am schwierigsten zu navigieren sind“, sagt sie.