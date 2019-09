Top Reiseziel im Ausland bleibt weiterhin Spanien – Mallorca , das 17. Bundesland der Republik, ist ein Dauerbringer, trotz neuestem Trinkverbot am Strand –, gefolgt von Italien auf Platz Drei, Griechenland und die Türkei teilen sich den vierten Platz. Doch der neue Platz Eins ist: Deutschland selbst. Nachhaltigkeit scheint also womöglich auch ein Thema zu sein und Abenteuerlust geht eben auch in heimischen Wäldern, Seen und an deutschen Stränden ganz gut.