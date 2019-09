48h Mallorca: Der Wochenendguide für Kurzentschlossene

Im Jazzklassiker „What a difference a day makes“ singt eine verliebte Dinah Washington: „Twenty-four little hours / Brought the sun and the flowers / Where there used to be rain”. Das Gefühl, dass sich von heute auf morgen alles zum Guten wandeln kann, stellt sich in Liebesdingen schon mal innerhalb eines Tages ein. Bisschen blöd nur, wenn es dir gerade an romantischem Input in deinem Leben fehlt. Aber keine Sorge! Ziemlich nah dran am Verliebtsein ist nämlich das Gefühl, zu Verreisen. Wenn du dich in den Zug oder den Flieger setzt und nur wenige Stunden später an einem magischen Ort fernab des Alltags aussteigst, sieht die Welt oft schon wieder ganz anders – und meistens bedeutend besser – aus. Wir empfehlen allerdings, dafür nicht nur 24, sondern mindestens 48 Stunden einzuplanen. Soll sich schließlich wenigstens ein bisschen lohnen, das ganze Gepacke und der CO2-Abdruck.