Nacktbaden & einfach mal sein: 13 Menschen berichten, wieso sie FKK lieben

Nacktbadende gibt es nicht mehr wie Sand am Meer und dennoch findet man in Berlin und Brandenburg immer noch einige FKK-Anhänger*innen, die blank in Tümpeln ihre Runden ziehen oder an aufgeschütteten Stränden den käsigen Hintern nach langem Winter genüsslich in die Sonne halten. Wenn ich an FKK denke, hängt mir gleich das Bild selbstbewusster, sonnenbrauner, älterer Ost-Männer im Kopf, die sich bei Sonnenschein am See zusammenrotten, um sich gegenseitig zu bebauchpinseln. Eine Freundin von mir schwebte eher ein Bild von swingerclubartigen Ausmaßen vor, als ich ihr erzählte, ich würde für einen Artikel Nacktbader*innen aufsuchen. Dass das, bis auf ein paar Ausnahmen, völliger Quatsch ist, habe ich dann doch sehr schnell gemerkt, als ich mir das live und aus nächster Nähe ansehen ging. Nackt natürlich.