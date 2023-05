Deine Vagina riecht nach dem Sex anders? Daran könnte es liegen

Was genau ist denn eine bakterielle Vaginose ? Dabei handelt es sich um eine weit verbreitete vaginale Infektion, die durch „ein Ungleichgewicht des normalen bakteriellen Milieus in der Vagina entsteht. Dieses Ungleichgewicht der Scheidenflora verändert den pH-Wert der Vagina . Dann kann es zum typischen fischigen Geruch und einem gräulichen, dünnflüssigen Ausfluss kommen“, erklärt Dr. Dweck. Viele Betroffene bemerken aber auch gar keine Beschwerden. Eine Vaginose lässt sich am besten mit Antibiotika behandeln, und weil sie keine sexuell übertragbare Krankheit ist, muss dein:e Partner:in nicht mitbehandelt werden.