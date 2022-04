Ich habe seit drei Jahren Scheidenpilz – niemand kann & will mir helfen

Ich habe es seitdem mit Borsäure-, vaginalen Probiotika und homöopathischen Nahrungsergänzungsmitteln versucht. Ich habe dreimal täglich die Unterwäsche gewechselt – oder auch gar keine getragen. Ich habe nur Bambus- oder Baumwollhosen getragen. Ich habe alle Klamotten tiefengereinigt. Ich habe jedes Handtuch nach einmaligem Gebrauch gewaschen. Mein Ex und ich fingen an, Kondome zu benutzen , und ich ließ mir die Spirale entfernen, in der verzweifelten Hoffnung, dass sie die Wurzel allen Übels sein könnte. Als ich irgendwann in Panik geriet, als ich meinen Ex küsste, nachdem er gerade Brot gegessen hatte (ich dachte, dadurch Hefe in meinen Körper aufzunehmen), wurde mir klar, dass ich tief in der Krise steckte. Also brach ich alle Behandlungen ab und fing nochmal ganz von vorne an.