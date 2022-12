Alles, was ich gern über trans Sex in der Schule gelernt hätte

Dysphorie beschreibt das Unwohlsein mit dem Geschlecht, das dir bei der Geburt zugeschrieben wurde. Viele, aber nicht alle, trans Menschen kennen das Gefühl. Und nachdem ich schon jahrelang bei One-Night-Stands quasi mental ausgecheckt hatte, wurde mir klar, dass dieser Begriff auch meine Erfahrung beschrieb. Ich erkannte, dass ich mich als trans und nicht-binär identifizierte – eine Einsicht, die mein Sexleben auf die bestmögliche Art in seinen Grundfesten erschütterte. Ich fing an, t4t-Erotika (für „trans-for-trans“, also „von trans Menschen für trans Menschen“) zu lesen, und löste mich immer weiter von dem Mythos, beim Sex gehe es nur um Penetration. Ich entdeckte neue Möglichkeiten, mich selbst anzufassen und zu befriedigen , was wiederum dazu führte, dass ich mit neuen Partner:innen verstärkt über Dysphorie, Grenzen und sexuelle Vorlieben sprach.