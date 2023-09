Reagierende vs. spontane Lust: Welches Verlangen empfindest du?

Lass uns nochmal zu der Klischee-Filmszene zurückkommen, die wir oben erwähnt haben – in der ein:e Partner:in nicht in der richtigen Stimmung ist. Was ist, wenn es nach diesem Geständnis zwischen beiden zu einem offenen Gespräch käme, in dem sie darüber reden, wie sich die Stimmung aufbauen ließe? (Vielleicht nicht genau dann, sondern in der Zukunft.) Was, wenn es nicht als Problem gewertet würde, wenn jemand nicht in der richtigen Stimmung ist, sondern als etwas völlig Normales?