Wie sich Sex wirklich anfühlt

In einer neuen britischen Studie wollten Forschende wissen, was den 5.807 Befragten zufolge als Sex „zähle“. Knapp über 40 Prozent davon gaben an, orale Stimulation als Sex zu betrachten, und für etwa ein Drittel zählen dazu auch Handjobs und Fingern. Interessanterweise galt Oralsex vor allem unter homosexuellen Männern und Frauen als Sex, und lesbische sowie bisexuelle Frauen betrachten Fingern eher als Sex. In einer Umfrage unter 594 heterosexuellen Student:innen, veröffentlicht im Journal of Sex Research , zählten 70 bis 74 Prozent der Befragten Analsex „definitiv als Sex“ (die Prozentzahlen waren höher, wenn es zum Orgasmus kam), aber nur 33 Prozent gaben an, die 69er-Stellung sei für sie Sex. Bei Penis-in-Vagina-Sex waren sich 98,7 Prozent darin einig, es sei Sex, wenn beide Partner:innen dabei zum Höhepunkt kommen; aber nur 88,9 Prozent waren der Meinung, es sei Sex, wenn niemand dabei kommt.