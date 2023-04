6 Anzeichen dafür, dass du gerade einen Orgasmus hattest

Obwohl wir alle unseren Höhepunkt also vermutlich anders empfinden, gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten. Vielleicht erkennst du dich selbst in allen Punkten in dieser Liste wieder, oder auch nur in ein paar davon – das ist absolut individuell. Kurz gesagt: Wenn dein Körper beim Sex (bzw. bei einer sexuellen Aktivität) irgendeine Reaktion hatte und du dich jetzt besser fühlst als vorher, meint Marin, dass du vermutlich einen Orgasmus hattest.