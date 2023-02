So klappt’s mit einem analen Orgasmus

Wer für einen Orgasmus klitorale Stimulation braucht, sollte die Hoffnung aber nicht ganz aufgeben: Laut Ward kann es helfen, beim Analsex die Klitoris zu stimulieren, wenn dir der Analsex gefällt, du aber dabei nicht zum Höhepunkt kommen kannst. Das ist tatsächlich prinzipiell ein guter Tipp für all diejenigen, die Analsex mögen oder ausprobieren wollen. „Beim Analsex können die vaginale Öffnung und die Klitoris zusammen stimuliert werden – ob nun per Hand oder mithilfe eines Sexspielzeugs –, was zu starken klitoralen und analen Orgasmen führen kann“, erklärt Dr. Goldstein. Es ist also völlig okay (und sogar erwünscht!), beim Anal-Play deine Klitoris zu reiben. Und selbst wenn du von der analen Stimulation allein nicht kommst, kann dir diese Ergänzung für deine normale sexuelle Routine ganz neue lustvolle Empfindungen bringen und damit auch die Häufigkeit deiner Orgasmen steigern, meint Ward.