Tun sie's nur für den Mann? So sehr mögen Frauen Analsex wirklich

Was spielt sich genau ab, wenn eine Frau kommt? Ein neues Video von Wired namens „ The Female Orgasm, Explained with Science Projects “ widmet sich dieser Frage mithilfe von Knetmodellen und Experimenten, wie ihr sie vielleicht noch aus der Unterstufe kennt. (Deine Lehrer sind wahrscheinlich nicht auf die grandiose Idee gekommen, Physikunterricht und Sexualkunde zu verbinden.) Die erste Lektion: Mit 8.000 Nervenenden ist die Klitoris der Star des weiblichen Orgasmus’. Wenig überraschend also, dass laut Video „bis zu 70% der Frauen nur zum Orgasmus kommen, wenn ihre Klitoris stimuliert wird.“