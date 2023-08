Ich hatte 3 Jahre keinen Sex & bin dafür so dankbar

Im Laufe des Lockdowns und der vielen Monate, die ich demnach in meinen eigenen vier Wänden verbringen musste, wurde mir aber klar, dass ich trotz meiner zahlreichen Sexualpartner an einer Hand abzählen konnte, wie viele Orgasmen ich in meinem Leben schon in Gesellschaft gehabt hatte. Was hatte mir dieser ganze Sex gebracht? Nicht viel – abgesehen von der Fähigkeit, geistig komplett abzuschalten, bis der Akt vorüber war. In all den Jahren, während der ich mich selbst als sexuell sehr offenen Menschen betrachtet hatte, hatte ich nie gelernt, meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder meine eigene Lust zu priorisieren. Begehrenswert zu wirken war mir wichtiger gewesen, als mich von meiner Leidenschaft führen zu lassen.