Wie du dein Sexleben durch sexuelle Achtsamkeit verbesserst

In Sachen Sex scheint oft das Motto „Mehr ist mehr“ zu gelten. Es gibt unzählige Stellungen zum Ausprobieren, und dauernd kommen neue Sextoys und Gleitmittel auf den Markt. Wer den eigenen sexuellen Horizont erweitern möchte, kann also endlos experimentieren – und hey, klar macht das Spaß. Wie aber in anderen Lebensbereichen kann es sich auch im Sexleben lohnen, mal auf die Bremse zu treten und alles ein bisschen zu entschleunigen. Das sieht auch der Sextoy-Shop Lovehoney so: Ihnen zufolge ist sexuelle Achtsamkeit nämlich einer der größten Sex-Trends 2023