Beschwerden ade durch Masturbation

Das hat gezeigt , dass es sich bei den durch Schmerzen aktivierten Hirnregionen (die Insula und der anteriore cinguläre Cortex) um dieselben Bereiche handelt, die auch beim Orgasmus aktiviert werden – obwohl Komisaruk vermutet , dass die in den Scans gezeigte Aktivität in Wirklichkeit hemmend sein könnte und die Neuronen in diesen Bereichen als Teil eines Netzwerks feuern, das Schmerzen blockiert, anstatt sie zu übertragen. Wie Komisaruk gegenüber O School erklärt, wird durch Orgasmen ein System aktiviert, durch das das Stammhirn Serotonin und Noradrenalin in das Rückenmark sendet, um Schmerzsignale zu blockieren.