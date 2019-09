Darum leiden Frauen häufiger an Migräne als Männer

Gegenüber Science Mag erläuterte Dr. Soma Sahai-Srivastava , Migräne-Expertin an der University of Southern California , was dabei genau zu Beginn der Regelblutung im weiblichen Körper vor sich geht und was das mit den Attacken zu tun hat: „Der Migräne-Generator wird durch den Abfall an Östrogen angeschaltet, der wiederum mit dem fünften Nerv, auch Migräne-Nerv, kommuniziert. Dieser ist so etwas wie die Schmerzautobahn zwischen Gesicht und Kopf. Ist diese Verbindung einmal aktiviert, ist der Weg für toxische und entzündliche Stoffe freigelegt, die sich ihren Weg ins Gehirn bahnen. Das tun sie durch Adern und Blutgefäße, die durch den Transport schädlicher Stoffe ebenfalls gestört werden und beginnen zu pulsieren. Man kann sich das Ganze vorstellen wie ein großes Konzert auf der Oberfläche des Gehirns.“ Nur eben kein schönes.