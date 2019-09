Jetzt hat die Europäische Union ein neues Mittel zugelassen, das vielen Betroffenen Mut geben dürfte. Statt warten zu müssen, bis die ambulanten Helfer*innen nach schmerzvollen Stunden oder Tagen mit der rettenden Injektion vor der Tür stehen, können sich Patient*innen, die unter mehr als vier Attacken im Monat leiden, ab sofort eine prophylaktische Spritze für zu Hause verschreiben lassen. In dem Präparat ist der Antikörper Erenumab enthalten, „der sich gegen den Rezeptor von CGRP (Calcitonin Gene-Related-Peptide) richtet“, heißt es in der Deutschen Apotheker Zeitung . „Dieses Molekül dockt an bestimmte Blutgefäße an, stellt diese weit und löst so den Migräneschmerz aus“, erläutert Danny Holle-Dee des Kopfschmerzzentrums Essen gegenüber MDR Wissen. Alle vorangegangenen Forschungen, diesen Migräne auslösenden Rezeptor zu blockieren, scheiterten bisher. Der in "Aimovig" enthaltende Gelbkörper namens Erenumab ist dazu erstmals in der Lage und stellt eine bahnbrechende Entwicklung in der Migräneforschung dar. Nach einer kurzer Schulung sollte jede*r in der Lage sein, sich die Spritze einmal monatlich selbst in den Bauch oder den Oberschenkel zu spritzen.