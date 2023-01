Vergiss den G-Punkt: Der „A-Punkt“ verdient mehr Aufmerksamkeit

Entgegen dem allgemeinen Glauben ist die Klitoris noch so viel mehr als nur der kleine Knubbel (die „Klitoriseichel“), den du am obersten Ende der Vulva sehen kannst. Die Klitoris reicht etwa neun Zentimeter in den Körper hinein und hat ungefähr die Größe von einem durchschnittlichen Penis . Sie hat Schenkel und Schwellkörper , die unter den Vulvalippen liegen und in den Bauch hineinreichen.