Die Wahrheit zu Sex & Orgasmen als Mittel gegen Stress

Sex – oder, genauer gesagt, jede sexuelle Aktivität (hi, Masturbation !) – sorgt für die Ausschüttung von Oxytocin, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt, erklärt Dr. Laurie Mintz, Autorin von A Tired Woman’s Guide to Passionate Sex und Expertin der Sexspielzeugmarke LELO. „Oxytocin wird auch ‚Liebeshormon‘ genannt“, fährt sie fort, „weil es Gefühle der Wärme und Entspannung stimuliert.“ Es ist am besten für seine Fähigkeit dazu bekannt, dich anderen besonders verbunden zu fühlen. Deswegen fühlst du dich nach dem Sex mit einem:einer Partner:in dieser Person auch oft so nah. Prinzipiell wird es aber bei jedem Orgasmus ausgeschüttet und sorgt dafür, dass du dich sehr entspannt fühlst.