Wie geht Intimität ohne Sex? 20 Frauen erzählen

Ich habe nie (okay, selten) das Gefühl, dass ich verurteilt werde. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich mich in einer Beziehung so wohl, sicher und geliebt gefühlt habe. Dieses Maß an Vertrauen überträgt sich auf so viele andere Aspekte einer Beziehung und es ist sowohl beängstigend als auch aufregend.“