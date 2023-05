Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich vielleicht tatsächlich an Schlaflosigkeit leide. In den letzten paar Nächten bin ich immer später ins Bett gegangen. Mein Kopf läuft auf Hochtouren, wenn ich an meine To-Do-Liste für die nächsten Tage denke, an Leute, denen ich nachgehen muss, und an Ideen, die ich zu Papier bringen muss, bevor ich sie vergesse. An jedem anderen Abend würde ich nach der altbewährten Medizin greifen und nach einer oder zwei Runden friedlich schlummern. Ich glaube, ich werde mal meine Playlist mit weißem Rauschen ausprobieren und sehen, ob sie mir Linderung verschafft. Es ist schon komisch, dass mir der Verzicht auf Sex im Dry January relativ leicht fällt, da ich normalerweise keinen Sex habe, wenn ich nicht in einer festen Beziehung oder exklusiv mit einem Partner zusammen bin. Aber langsam wird mir klar, dass es sich in meinem Fall bei Selbstbefriedigung vielleicht weniger um Selbstfindung handelt, sondern eher um eine Bewältigungsstrategie.