Ich date eine Jungfrau & komme damit nicht klar

Obwohl du diesen Moment – in dem ihr zum ersten Mal miteinander schlaft – vielleicht als entscheidenden Wendepunkt in eurer potenziellen Beziehung betrachtest, sollten wir gar nicht immer vorrangig auf eine körperliche Bindung aus sein. Natürlich ist Sex für die meisten Menschen in einer Beziehung dennoch sehr wichtig, solange er mit den gemeinsam festgelegten Werten und Grenzen innerhalb eurer Beziehung harmoniert. Aber nicht in allen Beziehungen spielt Sex eine entscheidende Rolle , denn Intimität bedeutet letztlich lediglich, deine innere Welt mit einem Partner oder einer Partnerin zu teilen. Ein erfülltes Sexleben ist dann eine Kombination aus emotionaler Bindung und körperlicher Lust. Dennoch ist es wichtig, die emotionale Intimität, offene Kommunikation und den Aufbau von Vertrauen nicht völlig zu überspringen. Ohne diese Grundpfeiler kann es nämlich riskant werden, einander sexuell zu erkunden, weil es dabei dazu kommen kann, dass ihr die jeweiligen sexuellen Grenzen fehlinterpretiert und sich am Ende jemand verletzt oder falsch verstanden fühlt.