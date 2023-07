Sollte ich in einer neuen Beziehung von meiner HPV-Infektion erzählen?

Dieser tiefsitzende Schmerz kann sich im Körper einnisten. Ich kenne die Details deines sexuellen Traumas nicht; es ist aber völlig normal – selbst nach einer erfolgreichen Therapie –, wenn du das Gefühl hast, auf irgendeine Art selbst versagt zu haben. So, als hättest du dich absichtlich in eine Situation gebracht, in der du dir eine Geschlechtskrankheit einfangen konntest. Bevor du nach deiner sexuell traumatischen Erfahrung wirklich mit der Verarbeitung beginnen konntest, hast du dir vielleicht sogar selbst dafür Vorwürfe gemacht, in einer Situation geblieben zu sein, in der du verletzt oder missbraucht wurdest. Dabei sind sexueller Missbrauch und Gewalt in intimen Beziehungen leider sehr weit verbreitet: Du bist nur eine von vielen und somit überhaupt nicht allein mit deiner Erfahrung. Und obwohl du nicht erzählt hast, ob dein sexuelles Trauma einer ehemaligen Partnerschaft entspringt, frage ich mich – falls das so sein sollte –, ob du genau deswegen jetzt so große Angst davor hast, selbst jemandem zu schaden.