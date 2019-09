Trotzdem wird in vielen Fällen den Opfern die Schuld gegeben, weil sie sich vermeidlich schlampig verhalten oder zu viel getrunken haben oder zu sexy gekleidet sind – von Freunden*innen, Kollegen*innen, der eigenen Familie und oftmals sogar von Polizisten*innen. Alles Personen, von denen man Rat und Hilfe erwartet, statt Unverständnis und Verurteilung. Leider ist es immer noch so, dass 95 % aller Vergewaltigungsopfer keine Anzeige erstatten, aus Angst die Schuld für die Tat zugewiesen zu bekommen. Und genau das möchte Hannah Mueller-Hillebrand mit ihrem neuen Fotobuch deutlich machen und einen positiven Dialog schaffen, der irgendwann vielleicht die Kraft besitzen kann, die Zahlen in Deutschland umzudrehen.