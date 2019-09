Catherine Deneuve wettert gegen #MeToo & beweist damit nur die eigene Rückständigkeit

Auch die Verfasserinnen selbst betrachten sich als Angegriffene: Wenn sich all jene mitschuldig gemacht haben, die in den vergangen 30 Jahren hier und da mal eine solche Situation mitbekommen, jedoch nichts dagegen gesagt oder getan haben, dann.... ja, dann, was dann? Korrekt: Dann gibt es ganz schön viele Frauen, wie auch Männer, die somit, wenn auch nur für einen Moment, in die Rolle der Komplizen geschlüpft sind. Das kann man nun bejammern und in die Defensive gehen und mit einhundert Frauen in den Krieg gegen einen schrecklichen Feminismus ziehen. Genauso gut könnte man allerdings auch einfach mal innehalten und das eigene Verhalten reflektieren, die eigenen Aktionen hinterfragen, Unangenehmes eingestehen und es fortan besser machen.