Der Fall Dieter Wedel bringt #MeToo in die Heimat & darum ist das wichtig

Natürlich gab und gibt es solche Übergriffe auch in Deutschland und das Beispiel Wedel ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Schauspielrollen, Plattenverträge, Popularität und Aufstieg jeglicher Art wurden und werden stets traurigerweise gegen ungewollte sexuelle Handlungen ausgetauscht. „In dieser Stadt gibt es eine ganze Menge Missbrauch", sagt auch Judd Apatow („Bridesmaids"). Weinsteins Ruf war ein offenes Geheimnis, wie es so unschön heißt. Ist es nicht eher eine Krankheit, von der nicht nur die Stadt des Glitzers und Glamours infiziert ist? Wo es Macht und Rangordnung gibt, gibt es auch diese Art von Vorfällen, sicher auch mit umgekehrten Geschlechterrollen, das möchte ich gar nicht leugnen. Natürlich auch in Deutschland, natürlich auch in Berlin und natürlich auch in der Kleinstadt am Rhein, egal auf welcher Ebene.