Rückwirkende Eifersucht: Ich bin besessen von seiner Ex

Ein bisschen Eifersucht in einer Beziehung ist völlig normal – und vielleicht sogar gesund. Zu wissen, dass dein:e Partner:in auch mit jemand anderem zusammen sein könnte, wenn er oder sie das wollte, kann dir dabei helfen, ihn oder sie mehr wertzuschätzen, besser zu behandeln und weniger selbstgefällig zu sein. Die meisten von uns waren selbst schon mal eifersüchtig , und dieses Gefühl kann sogar nützlich sein. Schließlich macht es uns darauf aufmerksam, dass eine Beziehung immer eine Entscheidung ist: Ihr habt euch füreinander entschieden.Weniger nützlich ist hingegen ein Phänomen namens „retroaktive“ bzw. „rückwirkende Eifersucht“: die Neugier und Eifersucht auf die vergangenen Beziehungen und sexuellen Erfahrungen des Partners oder der Partnerin – selbst wenn du weißt, dass er oder sie dir absolut treu ist. In seiner harmlosesten Form bedeutet dieses Phänomen, dass du dir vielleicht aus Langeweile die Instagram -Profile seiner oder ihrer Ex-Partner:innen anguckst oder dich ein bisschen zu sehr dafür interessierst, was genau bei ihrem letzten „ freundschaftlichen Treffen “ gesagt wurde. Im schlimmsten Fall kann die rückwirkende Eifersucht aber obsessive, zwanghafte und zerstörerische Formen annehmen. Womöglich scrollst du dich durch sämtliche Posts, Kommentare oder Fotos, die diese Person je ins Netz gestellt hat – insbesondere Fotos von ihnen beiden zusammen –, vergleichst dich ununterbrochen mit dieser:diesem Ex und fragst deine:n Partner:in dauernd über jedes Detail dieser Ex-Beziehung aus.So eine Form der Eifersucht möchten viele Betroffene nur ungern zugeben. Es ist demnach wenig überraschend, dass diejenigen, mit denen wir darüber gesprochen haben, gern anonym bleiben wollen. Hier erzählen fünf Frauen von ihrer Erfahrung mit rückwirkender Eifersucht.