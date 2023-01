Wie gehe ich damit um, dass mein Kumpel seine Ex missbraucht hat?

Dr. Sheri Jacobson: Diese Frage lässt sich ohne genauere Details nur schwer beantworten. Vor allem ist dabei wichtig, in dieser Situation auf deine eigene Sicherheit zu achten, wenn und falls du dich mit diesem Freund triffst. Dazu braucht es eine Mischung aus guten Instinkten und gelebter Erfahrung; verlasse dich auf dein Bauchgefühl und vorheriges Wissen, um eine Situation einschätzen zu können. Dabei spielt nicht bloß eine Rolle, was du gerade von einer Person hältst, sondern auch, wie du selbst eine Situation beeinflusst – zum Beispiel durch die Entscheidung, wo ihr euch trefft, in welcher Umgebung dieses Treffen stattfindet, wie du mit ihm sprichst, wie nah ihr einander körperlich kommt. Wir sollten Verantwortung übernehmen, wo wir nur können, uns aber auch auf unsere Instinkte verlassen, um einzuschätzen, wie wohl wir uns in der Gesellschaft anderer fühlen. Manchmal läuft das ein bisschen schief, und wir über- oder unterschätzen die Situation. Dabei sollten wir uns selbst aber immer ernst nehmen. Prinzipiell gilt: Wenn wir auch nur den geringsten Zweifel an unserer Sicherheit in der Nähe einer Person haben, sollten wir uns von dieser unbedingt fern halten.