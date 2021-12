Warum es gut ist, in deiner Beziehung über deine:n Ex zu sprechen

Das ist eindeutig ein kontroverses Thema. Als ich auf Twitter nachfragte, teilten sich die Antworten ziemlich gleichmäßig in zwei Lager auf. „Ich frage mich, wieso manche darüber sprechen“, schrieb jemand. „Würde man sich davon nicht eher selbst abhalten?“ Jemand anderes kommentierte: „Ich habe das Thema selbst angesprochen. Meine:n Partner:in trieb das in den Wahnsinn. Das ist mir heute noch unangenehm.“ Andere Antworten waren positiver. „Wie jemand von seinem:ihrer Ex spricht, verrät dir oft viel darüber, wie er:sie an eine Beziehung mit dir rangehen würde“, schrieb jemand und erklärte, dass sie aus diesen Gesprächen viel über ihre Partner:innen gelernt hatte – vorausgesetzt, sie fanden nicht zu häufig statt. Was ist also das Fazit? Gibt es eine Faustregel, wie oft man mit einem:einer neuen Partner:in über eine:n Ex sprechen sollte? Und wann sollte man damit aufhören?