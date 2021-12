Ihre erste Verabredung nach den Lockdowns war spontan – und unvergesslich. „Wir gingen in ein wirklich schlechtes Thai-Restaurant, weil wir nirgendwo reserviert hatten und alles voll war, aber es war lustig. Und dann sind wir in einem See geschwommen. Da ich nicht wirklich gut schwimmen kann, probierte er also, es mir besser beizubringen. Dann sahen wir uns den Sonnenuntergang auf dem Pier an und aßen Brownies“, lacht sie, „und unser erster Kuss war furchtbar, da wir beide schon so lange niemanden mehr geküsst hatten.“