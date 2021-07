Warum ich jetzt nur noch auf Double-Dates gehe

Einen Monat vor dem ersten Lockdown zog ich für einen neuen Job in eine neue Stadt. Ich freute mich, endlich aus meiner Heimatstadt wegzuziehen. Das Büro war trendy und befand sich direkt über einem coolen Café. Vor meinem ersten Arbeitstag stellte ich mir vor, wie ich mit meinen neuen, schrulligen Kolleg:innen einen Kaffee trinken oder in meiner Mittagspause mit einem Buch in der Hand in den Park gehe würde. Dieser Traum zerplatzte aber schnell, als im Büro zum ersten Mal von COVID die Rede war: Ich erinnere mich noch genau an die Slack-Nachricht, die ich an diesem Tag erhielt: „Hast du schon von diesem neuen Virus gehört?“