Können polyamoröse Ehen halten?

Meine Einstellung zu diesem Thema änderte sich aber in meinen 20ern. Ich zog nach London, schloss mich einer fabelhaften (und ich benutze dieses Wort nicht einfach mir nichts, dir nichts) Queer-Crowd an, hatte Lover, die zu Freund:innen wurden, Freund:innen, aus denen mehr wurde, und fand mich in Dark Rooms mit meinen Partner:innen wieder, die das taten, was der beliebte homosexuelle Podcaster Dan Savage „mehr oder weniger monogame s “ Verhalten nennen würde. Und all das fühlte sich eigentlich weitgehend richtig an. Natürlich wurden hie und da einige Grenzen überschritten, aber jedes Mal, wenn das passierte, war das, was darauf folgte, keine Trennung, sondern ein reifes Gespräch zwischen Erwachsenen. Wir sprachen darüber, ob die soeben überschrittene Grenze vielleicht keine mehr zu sein brauchte oder ob sie vielleicht eine war, die wir von nun an klar als solche definieren und deshalb auf keinen Fall mehr missachten sollten.