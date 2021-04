Warum es halb so schlimm ist, dass alle meine Dates in der Friendzone enden

Das ist ein kurzer Einblick in mein Dating-Leben der letzten vier Jahre. Es ist nicht die Nachricht selbst, die mich umhaut. Ich erwarte ja schließlich nicht, dass sich jede Person sofort in mich verliebt. Was mich beunruhigt, ist die schiere Anzahl an Dates, die in Freundschaften endeten. Ich dachte, die alte „Lass uns nur Freund:innen sein“-Abfuhr sei ein Code für „Ich stehe einfach nicht so auf dich und werde mich jetzt für immer aus dem Staub machen“. Im Laufe der Zeit haben sich die meisten meiner Verabredungen zu freundschaftlichen Beziehungen entwickelt. Das mag sich so anhören, als sollte ich queeres Daten an den Nagel hängen. Diese Erfahrung hat aber überraschenderweise über den Umweg von anfänglicher Ablehnung zu jeder Menge Unterstützung und Bestätigung geführt.