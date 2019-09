Bitte schreib mir nicht, ich benutze nur noch Sprachnachrichten!

Ich würde an dieser Stelle gerne anmerken, dass wirklich niemand eine Push-Benachrichtigung darüber braucht, dass das Mädchen, das in der gleichen O-Wochen-Gruppe an der Uni wie man selbst war, und mit dem man nie wieder ein Wort gewechselt hat, gerade im Livestream zu Mambo No. 5 am Ballermann tanzt. Aber in unserer Selbstbedienungsgesellschaft, in der es wahrscheinlicher ist, dass wir mit einem Bot statt einem Menschen aus Fleisch und Blut kommunizieren, sehnen wir uns nach den Nuancen einer echten menschlichen Stimme. Die Beliebtheit von Podcasts wie My Dad Wrote a Porno basiert zu gleichen Teilen auf ihren Inhalten und dem Gefühl der Hörer*innen, Teil einer Gang zu sein.