Ist das die Dating-App, auf die queere Menschen gewartet haben?

Wie wichtig Lex für die queere Community ist, zeigt sich durch die hohe Anzahl der Menschen, die über die App einfach nur auf der Suche nach platonischen Beziehungen sind. „Ich liebe es, von all den Leuten zu hören, die um die Welt reisen, um zu einem ersten Date zu gehen“, sagt Rakowski, „aber meine Lieblingsgeschichte kommt aus London: Dort haben sich eine Gruppe von Usern über die App zusammengetan, um gemeinsam The Great British Bake Off zu schauen. Am Ende hatten sie so viel Spaß, dass sie ihren eigenen Instagram-Account namens Queerpack London gegründet haben. Sie machen alle möglichen Dinge zusammen und Leute aus der Gruppe haben angefangen, sich zu verabreden, aber gefunden haben sie sich durch uns, was mich so glücklich macht.“