Erfahrene Brautjungfern wissen, wie's läuft: Sobald man den Job angenommen hat, wird von einem erwartet, Geld für ein Kleid zu berappen, das man wahrscheinlich niemals wieder tragen wird, und eine professionelle, abschlussball-inspirierte Hochsteckfrisur zu finanzieren, die man vielleicht noch nicht einmal mag. Andererseits haben zukünftige Bräute schon genug zu tun, ohne sich Sorgen über eine Erscheinung zu machen, die alle Angehörigen der Braut zufriedenstellt.



Mit der Hochzeitssaison in Sicht haben wir uns an Maile Pacheco gewendet, Gründerin der angesagten Beauty-App beGlammed, und Matt Fugate, ein beratender Hairstylist von Kérastase, um zukünftigen Brautjungfern unter die Arme zu greifen.



Mit ein wenig Recherche und Planung ist es möglich, eine Frisur zu finden, mit der jeder einverstanden ist — obwohl du beim Kleid auf dich alleine gestellt bist. Es gibt einen Look, zu dem du ja sagen möchtest, ob du einen extrem kurzen Kurzhaarschnitt oder längere Zöpfe trägst, voluminöse Locken oder eine stylische Hochsteckfrisur bevorzugst. Wir empfehlen sogar, diesen Link als Lesezeichen hinzuzufügen und ihn deiner Freundin, der Braut, zu schicken, aber dalli!



Davor sieh' dir noch 20 vielfältige Promi-Looks an, die beim Tritt vor den Altar schmeichelnd sind — und viel besser als diese Abschlussball-Frisur. Während man in der Lage ist, manche von ihnen alleine nachzumachen, erfordern andere die Kompetenz eines Frisörs. So oder so wirst du als Brautjungfer noch besser aussehen.