Date ich nur oder bin ich tatsächlich verliebt?

Konzentrationsschwäche oder Appetitlosigkeit



Tatsächlich sinkt der Serotoninwert im Gehirn um gut 40 Prozent. Die Folge: Wer wirklich verliebt ist, braucht sich über Konzentrationsschwierigkeiten nicht zu wundern. Denn wenn Amors Pfeil getroffen hat, dann kann man eigentlich an nichts anderes mehr denken als an IHN oder SIE. Egal ob man jetzt ein wichtiges Projekt in der Schule, im Studium oder auf der Arbeit zu bewältigen hat. Oft kommt noch Appetitlosigkeit und Schlafmangel dazu.



Der Wunsch ist meist Vater des Gedanken. So ist es auch völlig normal, dass man von seinem Schwarm träumt, wenn man denn schlafen kann. Gerade im Schlaf wird Erlebtes, ob bewusst oder unterbewusst, im Schlaf verarbeitet. Die Folge können entweder sehr schöne Träume sein oder aber Träume voller Angst, denjenigen nicht zu bekommen oder verlassen zu werden.



Das Gefühlschaos bleibt nicht aus, wenn man verliebt ist. Wenn man seinen Schwarm sieht, vielleicht sogar mit ihm in Kontakt kommt, dann sprudelt man förmlich über vor Glück. Wenn eine SMS jedoch nicht beantwortet wird, sinkt die Laune in den Keller und man wird unausstehlich. Freunde wissen dann oft gar nicht was los ist.



Stresshormone prägen das Verhalten eines Verliebten: Das Dopamin führt zum Erwähnungszwang, man will eben immer wieder und in den höchsten Tönen von seinem Schwarm sprechen. Und das Testosteron schließlich steigert bei Männern sowie bei Frauen das Begehren und die Lust.



Die Schmetterlinge im Bauch sind also auch Folgen des Hormon-Cocktails in uns. Cheers!