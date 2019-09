Manchmal, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, sind die Gründe dafür glasklar: man wurde betrogen, man hat betrogen, eine*r zog weg, man lebte sich auseinander, man stritt die ganze Zeit nur noch, man wollte Unterschiedliches. Manchmal jedoch weiß man gar nicht, was passiert ist, weil die andere Person so sehr darauf bedacht ist, deine Gefühle nicht zu verletzen, dass sie während der Trennung kaum was sagt – und dich selbst damit zurück lässt, dir deine eigenen Schlüsse ziehen zu müssen, so abwegig diese auch sein mögen und oft du verschiedene Szenarien mit deinen Freund*innen auch durchgehen musst. Passiert ist aber passiert und manchmal vergehen Jahre, in denen du das für dich naheliegendste Szenario irgendwann als Realität verbuchst und weitermachst. Bis – wie in meinem Fall – acht Jahre vergangen sind und du dich bereit fühlst, endlich mal nachzuhaken. Wieso auch nicht? Sein Gesicht zu wahren ist so 2010.