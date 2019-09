Gibt es Fuckboys wirklich oder reden wir uns das nur ein?

Auch ich wurde im letzten Jahr ordentlich durchgerüttelt, und das meine ich nicht auf die gute Art und Weise. Also zunächst schon, aber dann eben nicht mehr. Der Boy, der eigentlich schon ein erwachsener Mann war, sagte mir zu Beginn der Beziehung klipp und klar, dass er eher von der langsamen Sorte sei und auch zunächst nichts von einer festen Beziehung wissen wolle. Ich war allerdings so krass verliebt, dass ich die Bedenken meines Gegenübers einfach ignorierte. Erst war alles fein, ich ignorierte seine Zeichen und Ansagen, war happy und redete mir ein, dass sich schon alles fügen werde. Plötzlich, nach ein paar Monaten, fiel mir auf, dass Monsieur viele Fuckboy-Anzeichen zeigte. Ich hatte noch nie seine Freunde gesehen, wir trafen uns nur Abends und irgendwann trafen wir uns gar nicht mehr. Er betrog mich. Ein Fuckboy war geboren. Ich war erschüttert, verletzt, beleidigt. Ich suchte Bestätigung bei meinen Freund*innen und fand sie auch. Alle stimmten mit in den Fuckboy-Chor ein. Die Sache ist allerdings die, dass, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, der Herr eigentlich gar kein Fuckboy war, er ist zu einem geworden, weil ich seine Bedürfnisse komplett ignoriert hatte und versucht habe, aus der Beziehung etwas zu machen, was sie nicht war. Also schaltete er auf stur und tat einfach nur noch das, worauf er Bock hatte. Viele seiner Aktionen passten auch nicht in das Profil eines klassischen Fuckboys, denn er sprach immer offen über seine Bedürfnisse mit mir und versuchte, sich stets zu erklären. Nur leider gefielen mir diese Erlärungen ganz und gar nicht. Entschuldigt das sein Verhalten? Keineswegs. Allerdings erklärt das, wie ich in diesem Fall in die Fuckboy-Falle geraten bin. Ich habe sie mir quasi selbst gebastelt. Denn emotionale Verletzungen treten ja zumeist dort auf, wo sich Bedürfnisse nicht vereinbaren lassen. Es ist okay, verletzt oder wütend zu sein, wenn sich die andere Person scheiße verhält. Die Frage, die wir uns allerdings stellen sollten, ist die, ob wir diese Verletzung hätten verhindern können. Haben wir wirklich zugehört und kommt das jetzt wirklich so aus heiterem Himmel oder hätten wir es kommen sehen müssen? Pressen wir jedes Fehlverhalten in die Fuckboy-Schablone, obwohl ein anderer Begriff an dieser Stelle vielleicht passender wäre? Obwohl es unglaublich befreiend ist, die andere Person zu beschimpfen, sollten wir immer unsere eigene Rolle in jedem Beziehungsgefüge reflektieren. Hat sich der Boy fair verhalten, Bedürfnisse klar kommuniziert, brav geantwortet, wenn er etwas gefragt wurde und sich stets respektvoll verhalten, dann tut es mir leid, dann handelt es sich nicht um einen Fuckboy, dann herrscht hier einfach ein Interessenkonflikt.