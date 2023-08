Ich war immer die „andere Frau“ – warum ich das nicht mehr will

Mir war nie klarer als jetzt, was ich mir von einer Beziehung erhoffe. Ich wünsche mir ein Teammitglied, jemanden, der mich unterstützt und mir hilft, meine Träume in die Realität umzusetzen – und dem ich wiederum ebenso helfen kann. Ich will mit niemandem konkurrieren, sondern mit meinem Partner zusammenarbeiten. Ich möchte mich geliebt fühlen. Ich will unabhängig von meinem Partner, aber doch mit ihm zusammen wachsen. Ich will, dass sich jemand um mich bemüht. Ich will jemandes erste Wahl sein.