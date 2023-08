Hilfe! Ich hasse den Freund meiner besten Freundin

Wenn du feststellst, dass du den Partner oder die Partnerin überhaupt nicht leiden kannst, solltest du am besten zuerst mal deine persönlichen Gefühle beleuchten. Was genau stört dich an dieser Person so sehr? Fühlst du dich in ihrer Gegenwart unsicher, oder verurteilst du sie vielleicht zu schnell? „Wenn dir die Persönlichkeit eines Menschen einfach nicht gefällt, musst du leider manchmal einfach die Zähne zusammenbeißen und es über dich ergehen lassen“, erklärt Pash. „Wenn diese Person aber gemein zu deinem Freund bzw. deiner Freundin – vielleicht sogar missbräuchlich – oder unhöflich zu dir ist, solltest du eingreifen.“