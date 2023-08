Warum ziehe ich nur emotional unerreichbare Partner:innen an?

Es ist leichter zu sagen, „Niemand will was Festes!“, als dir einzugestehen, dass du dein eigenes Liebesleben womöglich unabsichtlich selbst sabotierst. Manche von uns bleiben dann vielleicht ewig in einer Situationship hängen, von der wir eigentlich wissen, dass sie nirgendwohin führt. Andere hüpfen von einer Freundschaft Plus zur nächsten, immer in der Hoffnung, dabei doch noch den oder die Richtige:n zu finden.