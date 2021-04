Soft-Launching – so änderst du deinen Beziehungsstatus auf Insta unauffällig

Deine bessere Hälfte auf solch eine unauffällige Weise in deine Insta-Welt aufzunehmen und deinen Online-Kreisen vorzustellen, bezeichnet man als einen „Soft-Launch“. Dieser passiert im Hintergrund und ohne große Bekanntmachung und kann viele Formen annehmen: Du zeigst bloß einen Ausschnitt der Person oder lediglich deren Schuhe. Der neue Partner oder die neue Partnerin erscheinen zum ersten Mal in deiner Instagram-Story (Wenn du sie in deinem Feed zur Schau stellst, handelt es dabei um eine härtere Version eines Soft-Launches). So oder so sind die geteilten Aufnahmen immer sehr dezent und geben nicht klar zu verstehen, wie es gerade um deinen Beziehungsstatus steht. Wie von der Digital-Marketing-Spezialistin Jenna Fisher in einem viralen TikTok beschrieben: „Frauen posten normalerweise ein Bild von der anderen Person, ohne dass dabei das Gesicht zu erkennen ist. Sie markieren zwar, wo sie sind, nicht aber den anderen oder die andere. Männer teilen hingegen im Normalfall nur ein Foto von sich selbst und erwähnen ihren Partner oder ihre Partnerin dann als Fotograf:in im Bildtext oder im Foto selbst.“