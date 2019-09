Meine Eltern, die Snapchat-Profis

Tatsächlich ist die Zielgruppe der App-Macher vor allem jünger angesiedelt, die App unübersichtlich und aufgrund der nur kurz einsehbaren Bilder auf Vergänglichkeit ausgelegt. Wie viele ihrer Nutzer in der Altersgruppe jenseits der 50 Jahre zu finden sind, verriet das Snapchat-Presseteam auf Anfrage nicht. Aber auch ohne eine Auskunft wird jedem, der die App öffnet, schnell klar, dass die etwas abenteuerliche Bedienung durchaus ein Grund sein mag, dass sich potentielle ältere Nutzer schnell abschrecken lassen. Doch nicht so meine Mama!



Denn die ist nicht nur auf Snapchat groß dabei, sondern auch sonst voll in der digitalen Welt angekommen. Während also im Nachbarhaus noch die vergilbten Kochbücher aus dem Schrank gekramt werden, hat meine Mutter längst die Chefkoch-Seite für sich entdeckt und den Buchständer aus Plexiglas kurzerhand zur iPad-Halterung umfunktioniert. Während Teig geknetet, Gemüse geschnitten und in Töpfen gerührt wird, hat das iPad als moderner Rezeptefundus längst seinen Stammplatz neben dem Herd gefunden. Und so praktisch! Das Ding ist abwaschbar. Da darf auch gerne mal die Tomatensuppe spritzen.



Früher waren meine Eltern übrigens noch lange nicht so digital am Start. Meinen ersten Gameboy bekam ich erst lange, nachdem meine Freunde Super Mario schon dreimal durchgespielt hatten, und die charakteristische Tetris-Melodie konnte außer mir wohl jeder mitsummen. Als zum ersten Mal eine Fernsehwerbung lief, in der die URL des Werbenden angegeben war, schimpften meine Eltern über das “neumodische Internet”, das sich bestimmt nicht durchsetzen würde. Wenn ich heute darüber nachdenke, was bei den beiden den Wandel herbeigeführt hat, so war es wohl mein erster Computer - seineszeichens ein Amiga 400 - auf dem Papa erst in heller Begeisterung Lemminge versenkte und anschließend Monkey Island durchspielte. Irgendwann tauschte Mama dann ihre elektrische Schreibmaschine gegen meinen PC, um die jährliche Steuererklärung fertig zu machen. Es waren kleine Schritte. Und nun schaut sie euch an!



Habe ich mich bereits an den Anblick meiner Diamond-Crush-spielenden Mutter gewöhnt, war ich jüngst auch schwer beeindruckt, als mir eröffnet wurde, dass meine Eltern die Tageszeitung abbestellt haben. Stattdessen sitzen sie nun allmorgendlich kaffeeschlürfend in trauter Zweisamkeit auf der Couch und lesen die Nachrichten des Tages digital. Ein bisschen Spiegel Online, ein bisschen Süddeutsche Zeitung, ein bisschen Ostseekurier - Politik und Weltgeschehen mischen sich mit den neusten Aufregern aus der Gemeinde. „Und so vielseitig”, freut sich meine Mutter. “Man bekommt nicht immer nur eine einzelne Meinung zu einem Thema zu lesen.” Recht hat sie.



Meine Meinung zu der Digitalisierung meines Elternhauses ist übrigens eindeutig: Wenn Papa seinen Laptop holt um mir zu zeigen, wie der Garten neu gestaltet werden soll und mir die Bilder vom Abend mit den Freunden präsentiert, dann freue ich mich, dass beide im Herzen und im Kopf so jung geblieben sind. Nur daran, dass Papa mir am Ende die Seite über seine neusten Gartenwerkzeuge ausdruckt, statt sie mir auf dem Bildschirm zu zeigen, lässt sich erahnen, dass Papa und Mama doch noch ein ganz kleines bisschen oldschool geblieben sind.